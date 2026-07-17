भारत में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की पकड़ हुई कमजोर

भारत में कमजोर पड़ रही चीनी मोबाइल कंपनियां, बिक्री में क्यों आई बड़ी गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:45 pm Jul 17, 202612:45 pm

क्या है खबर?

भारत के स्मार्टफोन बाजार में जून तिमाही के दौरान चीनी कंपनियों की पकड़ और कमजोर हो गई। काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के बाद पहली बार इन ब्रांडों का संयुक्त बाजार हिस्सा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बढ़ती कीमतों और कमजोर मांग के कारण कई ग्राहकों ने नया स्मार्टफोन खरीदने का फैसला टाल दिया। इसका असर सबसे ज्यादा कम कीमत वाले स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों की बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर देखने को मिला है।