यूनिट्री का नया चार पैरों वाला रोबोट लॉन्च

चीन की कंपनी यूनिट्री ने पेश किया नया चार पैरों वाला रोबोट, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:58 pm Jul 24, 202605:58 pm

क्या है खबर?

चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट AS2-W पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इसे ऐसे इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है, जहां इंसानों और सामान्य वाहनों की पहुंच आसान नहीं होती। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में यह रोबोट पहाड़, पत्थरों और पानी वाले रास्तों पर आसानी से चलता दिखाई दिया। इसमें तेज गति, अधिक भार उठाने, स्मार्ट AI और आधुनिक सेंसर जैसी कई नई खूबियां दी गई हैं।