चीन की कंपनी यूनिट्री ने पेश किया नया चार पैरों वाला रोबोट, क्या है इसकी खासियत?
क्या है खबर?
चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपना नया चार पैरों वाला रोबोट AS2-W पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इसे ऐसे इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया है, जहां इंसानों और सामान्य वाहनों की पहुंच आसान नहीं होती। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में यह रोबोट पहाड़, पत्थरों और पानी वाले रास्तों पर आसानी से चलता दिखाई दिया। इसमें तेज गति, अधिक भार उठाने, स्मार्ट AI और आधुनिक सेंसर जैसी कई नई खूबियां दी गई हैं।
फीचर्स
पहिए और पैर मिलकर बढ़ाते हैं ताकत
AS2-W की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा डिजाइन है।
इसमें चार पैरों के साथ पहिए भी लगाए गए हैं, जिससे यह समतल रास्तों पर तेजी से चलता है और ऊबड़-खाबड़ जगहों पर पैरों की मदद से आगे बढ़ जाता है।
कंपनी के अनुसार, यह 16 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है और 5 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार हासिल कर सकता है।
सक्षम
सीढ़ियां चढ़ने और बाधाएं पार करने में सक्षम
यह खास रोबोट 25 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ सकता है और 40 डिग्री तक की ढलान पर आसानी से चल सकता है।
इसके अलावा, यह 50 सेंटीमीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ने की क्षमता रखता है। इसमें 12 शक्तिशाली मोटर, 8-कोर प्रोसेसर, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
कंपनी का कहना है कि इसका एआई सिस्टम मुश्किल रास्तों के अनुसार खुद को तुरंत ढालकर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता है।
अन्य फीचर्स
कैमरा, LiDAR और AI से लैस
AS2-W में LiDAR, हाई-डेफिनिशन कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और स्मार्ट फॉलो सिस्टम लगाने का विकल्प भी दिया गया है।
कंपनी के मुताबिक, यह सिस्टम बहुत सटीक तरीके से अपनी स्थिति पहचान सकता है। इसमें ऑटोमैटिक फैसले लेने की क्षमता और बड़े AI मॉडल के लिए डेवलपर टूल भी दिए गए हैं।
इससे यह केवल रिमोट कंट्रोल मशीन नहीं, बल्कि कई काम खुद करने वाला स्मार्ट और आधुनिक रोबोट बन जाता है।
उपयोग
बचाव कार्य से लेकर सैन्य उपयोग तक चर्चा
यूनिट्री ने AS2-W को औद्योगिक जांच, सामान ढोने, खोज एवं बचाव अभियान, रिसर्च और कठिन इलाकों में काम के लिए तैयार किया है।
हालांकि, कंपनी ने इसके सैन्य इस्तेमाल की कोई घोषणा नहीं की है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी क्षमता भविष्य में रक्षा क्षेत्र के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है।
फिलहाल यह रोबोट आधुनिक रोबोटिक्स और AI की तेज प्रगति का नया और प्रभावशाली उदाहरण माना जा रहा है।