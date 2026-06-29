GLM-5.2 ने एंथ्रोपिक को दी कड़ी टक्कर

चीनी AI मॉडल GLM-5.2 ने साइबर सुरक्षा में बढ़ाई अमेरिकी कंपनियों की चुनौती

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:57 pm Jun 29, 202612:57 pm

क्या है खबर?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप झिपु AI ने अपना नया AI मॉडल GLM-5.2 लॉन्च किया है, जिसने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कई परीक्षणों में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस मॉडल ने कुछ मामलों में एंथ्रोपिक के क्लाउड ओपस और मिथोस मॉडल की बराबरी की है। वहीं, कुछ एजेंटिक टूल-यूज टेस्ट में इसने OpenAI के GPT-5.5 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। इससे AI क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है।