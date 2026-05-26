शंघाई में खुलेगा रोबोट्स ट्रेनिंग सेंटर, सीखेंगे हर तरह का हुनर
शंघाई के झांगजियांग टेक हब में चीन का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रेनिंग सेंटर जुलाई में खुलने वाला है। करीब 5,000 वर्ग मीटर के इस सेंटर में अलग-अलग कंपनियों के 100 से ज्यादा रोबोट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
इन रोबोट्स को अस्पताल, खेत, फैक्ट्रियों और घरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य चीन के रोबोटिक्स उद्योग को बढ़ावा देना और रोबोट्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ज्यादा उपयोगी हिस्सा बनाना है।
रोबोट्स सीखेंगे 45 मुख्य कौशल
इस सेंटर में रोबोट्स को 45 अहम हुनर सिखाए जाएंगे। इनमें चीजें पकड़ना, उठाना और संभालना जैसे काम शामिल हैं, जिससे वे वास्तविक दुनिया के कामों में आसानी से ढल सकें।
बेहतर प्रदर्शन और स्मार्ट ट्रेनिंग के लिए ये रोबोट्स सालाना एक करोड़ तक डाटा पॉइंट्स जमा करेंगे।
महाप्रबंधक जू बिन का कहना है कि तकनीक और डाटा को आपस में बांटने से चीन के रोबोटिक्स समुदाय में सहयोग बढ़ेगा। इससे सभी मिलकर तेजी से नए-नए आविष्कार कर पाएंगे।