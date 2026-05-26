शंघाई में खुलेगा रोबोट्स ट्रेनिंग सेंटर, सीखेंगे हर तरह का हुनर टेक्नोलॉजी May 26, 2026

शंघाई के झांगजियांग टेक हब में चीन का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रेनिंग सेंटर जुलाई में खुलने वाला है। करीब 5,000 वर्ग मीटर के इस सेंटर में अलग-अलग कंपनियों के 100 से ज्यादा रोबोट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।

इन रोबोट्स को अस्पताल, खेत, फैक्ट्रियों और घरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य चीन के रोबोटिक्स उद्योग को बढ़ावा देना और रोबोट्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ज्यादा उपयोगी हिस्सा बनाना है।