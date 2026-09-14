चीन के खुफिया प्रमुख ने AI से जुड़े खतरों को लेकर दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

चेन ने लेख में चेतावनी दी है कि AI आधारित वेब क्रॉलर, डाटा माइनिंग और प्रोफाइलिंग सिस्टम विदेशी खुफिया एजेंसियों की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

बीजिंग को चिंता है कि विरोधी ताकतें डीपफेक, AI से बने टेक्स्ट, इमेज और सोशल मीडिया बॉट्स का इस्तेमाल करके जनमत को प्रभावित करने करने वाली जंग छेड़ रही हैं।

इनका इस्तेमाल राजनीतिक अफवाहें गढ़ने, नुकसानदेह जानकारी फैलाने और समाज में फूट डालने के लिए किया जा सकता है।