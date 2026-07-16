चीन ने किया दुनिया का पहला व्यावसायिक ब्रेन चिप इम्प्लांट

चीन ने किया दुनिया का पहला व्यावसायिक ब्रेन चिप इम्प्लांट, न्यूरालिंक से निकला आगे

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:46 pm Jul 16, 202601:46 pm

क्या है खबर?

चीन अरबपति एलन मस्क की ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी न्यूरालिंक से इस क्षेत्र में आगे निकल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई के एक अस्पताल में दुनिया का पहला व्यावसायिक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) इम्प्लांट किया गया है। यह तकनीक स्पाइनल कॉर्ड की चोट से पीड़ित एक मरीज पर इस्तेमाल की गई। चीन में इस डिवाइस को व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है, जबकि न्यूरालिंक की तकनीक अभी क्लिनिकल परीक्षण के चरण में है।