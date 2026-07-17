चीन ने पेश किया नया AI मॉडल किमी K3

चीन ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा ओपन AI मॉडल किमी K3, जानिए खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Jul 17, 202603:10 pm

क्या है खबर?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मूनशॉट ने अपना नया AI मॉडल किमि K3 लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह 2.8 लाख करोड़ पैरामीटर वाला दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-वेट AI मॉडल है। कंपनी के अनुसार, यह पहले के मॉडल की तुलना में अधिक ताकतवर है और कई मामलों में अमेरिका के बड़े AI मॉडल के बराबर प्रदर्शन कर सकता है। इसे शोध, कोडिंग और दूसरे जटिल कामों के लिए तैयार किया गया है।