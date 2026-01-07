चीन ने विकसित किया दुनिया का पहला क्लोन-हाइब्रिड चावल, जानिए क्या होगा फायदा 

चीन ने क्लोन-हाइब्रिड चावल की किस्म विकसित की है

क्या है खबर?

चीनी शोधकर्ताओं ने हाइब्रिड चावल की एक क्रांतिकारी किस्म विकसित की है, जो क्लोन किए गए बीजों के माध्यम से स्वयं को दोहरा सकती है, जिससे ज्यादा उपज देने वाले गुण पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहते हैं। शोध टीम का कहना है कि उनकी यह सफलता हाइब्रिड चावल उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा को दूर करके वैश्विक कृषि में क्रांति ला सकती है। इससे किसानों को हर मौसम में महंगे नए हाइब्रिड बीज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।