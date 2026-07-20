चेन्नई के स्टार्टअप ने पेश किया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट

चेन्नई के स्टार्टअप ने पेश किया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, 2028 तक कमर्शियल उड़ान का लक्ष्य

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:54 pm Jul 20, 202603:54 pm

क्या है खबर?

चेन्नई की इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ePlane ने अपना पहला फुल-स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट e200X पेश किया है। कंपनी का लक्ष्य 2027 के मध्य तक इसका प्रमाणन उड़ान परीक्षण शुरू करना और 2028 में व्यावसायिक संचालन शुरू करना है। नया प्रोटोटाइप चेन्नई स्थित 60,000 वर्ग फुट के उत्पादन केंद्र में पेश किया गया। अब इसे उड़ान परीक्षण से पहले कई चरणों की जमीनी जांच से गुजरना होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।