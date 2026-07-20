चेन्नई के स्टार्टअप ने पेश किया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, 2028 तक कमर्शियल उड़ान का लक्ष्य
क्या है खबर?
चेन्नई की इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ePlane ने अपना पहला फुल-स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट e200X पेश किया है। कंपनी का लक्ष्य 2027 के मध्य तक इसका प्रमाणन उड़ान परीक्षण शुरू करना और 2028 में व्यावसायिक संचालन शुरू करना है। नया प्रोटोटाइप चेन्नई स्थित 60,000 वर्ग फुट के उत्पादन केंद्र में पेश किया गया। अब इसे उड़ान परीक्षण से पहले कई चरणों की जमीनी जांच से गुजरना होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
तैयारी
2028 तक सेवा शुरू करने की तैयारी
कंपनी का कहना है कि वह 2027 के अंत तक अपने सभी तरह के जरूरी उड़ान परीक्षण पूरे करना चाहती है।
इसके बाद 2028 की पहली तिमाही में शुरुआती संचालन की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ePlane को अब तक 800 से अधिक एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर और प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं।
इनमें बड़ी संख्या आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं देने वाली कंपनियों की है, जो शुरुआती ग्राहक बन सकती हैं।
उपयोग
एक ही एयरक्राफ्ट के कई उपयोग होंगे
e200X को इस तरह तैयार किया गया है कि इसका इस्तेमाल यात्री सेवा, माल ढुलाई और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में किया जा सके।
यह एक पायलट और दो यात्रियों को लेकर लगभग 110 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा, यह 200 किलोग्राम तक का सामान भी ले जाने में सक्षम है।
इसका आकार छोटा रखा गया है, ताकि मौजूदा हेलीपैड से आसानी से संचालन किया जा सके, और अतिरिक्त ढांचे की जरूरत न पड़े।
तकनीक
नई तकनीक से लैस है एयरक्राफ्ट
कंपनी के अनुसार e200X में आधुनिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और उन्नत नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
यह मॉडल कई वर्षों की उड़ान जांच और तकनीकी परीक्षण के बाद तैयार किया गया है। भारत में सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद कंपनी इसे विदेशी बाजारों में भी ले जाने की तैयारी करेगी।
भविष्य में इसका उपयोग यात्री, कार्गो और एयर एम्बुलेंस सेवाओं में बढ़ाने की योजना है, जिस पर तेजी से काम जारी है।