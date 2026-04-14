LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / ChatGPT जल्द देगा विश्वसनीय नंबर जोड़ने की सुविधा, जानिए क्या होगा इसका फायदा
ChatGPT जल्द देगा विश्वसनीय नंबर जोड़ने की सुविधा, जानिए क्या होगा इसका फायदा
ChatGPT यूजर को अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ने पर परिचित को अलर्ट देगा

ChatGPT जल्द देगा विश्वसनीय नंबर जोड़ने की सुविधा, जानिए क्या होगा इसका फायदा

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 14, 2026
11:50 am
क्या है खबर?

OpenAI एक नए सुरक्षा फीचर पर काम कर रही है, जो ChatGPT यूजर्स को एक विश्वसनीय कॉन्टैक्ट जोड़ने की अनुमति देगा, जिसे चैटबॉट द्वारा परेशानी के संकेत मिलने पर सूचित किया जा सकता है। यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब कंपनी चैटबॉट के संवेदनशील यूजर्स के साथ बातचीत को लेकर जांच के दायरे में है। दूसरी तरफ इस फीचर को लेकर गोपनीयता, सुरक्षा और व्यक्तिगत परिस्थितियों में हस्तक्षेप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

फायदा

सहायता की जरूरत पड़ने पर करेगा अलर्ट

इस फीचर से वयस्क यूजर परिवार के सदस्य या मित्र को नामित कर सकेंगे, जिसे सिस्टम द्वारा यूजर्स को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर अलर्ट प्राप्त होंगे। कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में ये सूचनाएं प्राप्त होंगी। यह सिस्टम संकट की अभिव्यक्ति, हानिकारक इरादे या भावनात्मक अस्थिरता का संकेत देने वाले पैटर्न जैसे संकेतों पर निर्भर हो सकती है। इन चेतावनियों से संबंधित सीमाएं और सुरक्षा उपाय अभी तक परिभाषित नहीं हैं।

कारण 

इस कारण उठाया यह कदम 

यह कदम अचानक से नहीं उठाया गया। कई रिपोर्ट्स और मुकदमों के बाद सामने आया है, जिनमें आरोप लगाया है कि चैटबॉट के साथ बातचीत से मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है। जांच से पता चला है कि AI टूल्स के साथ लंबे समय तक और बेहद व्यक्तिगत बातचीत कुछ मामलों में हानिकारक मान्यताओं को मजबूत कर सकती है। OpenAI ने इन चिंताओं को स्वीकार किया है और इसमें सुधार के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रही है।

Advertisement