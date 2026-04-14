ChatGPT जल्द देगा विश्वसनीय नंबर जोड़ने की सुविधा, जानिए क्या होगा इसका फायदा

फायदा

सहायता की जरूरत पड़ने पर करेगा अलर्ट

इस फीचर से वयस्क यूजर परिवार के सदस्य या मित्र को नामित कर सकेंगे, जिसे सिस्टम द्वारा यूजर्स को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होने पर अलर्ट प्राप्त होंगे। कंपनी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में ये सूचनाएं प्राप्त होंगी। यह सिस्टम संकट की अभिव्यक्ति, हानिकारक इरादे या भावनात्मक अस्थिरता का संकेत देने वाले पैटर्न जैसे संकेतों पर निर्भर हो सकती है। इन चेतावनियों से संबंधित सीमाएं और सुरक्षा उपाय अभी तक परिभाषित नहीं हैं।