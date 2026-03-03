ChatGPT के अनइंस्टॉल में पिछले 2-3 दिनों में वृद्धि हुई है

ChatGPT के अनइंस्टॉल में 295 फीसदी की भारी वृद्धि, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के साथ साझेदारी करना OpenAI के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका में एक दिन में इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT के माेबाइल ऐप के अनइंस्टॉल में 295 फीसदी की भारी वृद्धि हुई है। बाजार की खुफिया जानकारी प्रदान करने वाली कंपनी सेंसर टॉवर के आंकड़ाें के अनुसार, यह पिछले 30 दिनों में चैटबॉट की सामान्य 9 फीसदी की अनइंस्टॉल दर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।