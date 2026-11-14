OpenAI ने ChatGPT में नया वॉलेट फीचर पेश किया है

ChatGPT का नया वॉलेट फीचर देता है खरीदारी करने की सुविधा, जानिए कैसे करता है काम

क्या है खबर?

OpenAI ने नया वॉलेट फीचर लॉन्च किया, जिसके बाद ChatGPT अब आपके लिए खरीदारी कर सकता है। इसके जरिए डॉट्स कहे जाने वाले इसके एजेंट आपको यह तय करने में मदद कर सकते हैं कि क्या खरीदना है और फिर आपकी ओर से खरीदारी कर सकते हैं। शुरुआत में यह विकल्प अमेरिका के उन प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और जिनके पास अमेरिका से जारी वीजा, मास्टरकार्ड या एक्सप्रेस कार्ड है।