ChatGPT का नया शॉपिंग फीचर

ChatGPT का नया शॉपिंग फीचर, अपनी फोटो पर देखकर चुन सकेंगे कपड़े

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:19 pm Oct 02, 202606:19 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT से ऑनलाइन खरीदारी को आसान बनाने के लिए दो नए शॉपिंग फीचर शुरू किए हैं। इनमें वर्चुअल ट्राई-ऑन और फेवरेट शामिल हैं। वर्चुअल ट्राई-ऑन की मदद से यूजर बिना चेंजिंग रूम जाए कपड़े और एक्सेसरी खुद पर देखकर पसंद कर सकते हैं। इसके लिए अपनी सेल्फी या पूरे शरीर की फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद ChatGPT चुने गए प्रोडक्ट को यूजर की फोटो पर दिखाकर उसका वर्चुअल लुक तैयार कर सकता है।