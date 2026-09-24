ChatGPT मोबाइल ऐप में आया नया वॉइस फीचर

ChatGPT मोबाइल ऐप में आया नया वॉइस फीचर, अब बोलकर कर सकेंगे कई काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:10 pm Sep 24, 202612:10 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT मोबाइल ऐप के लिए नए वॉइस-बेस्ड एजेंटिक फीचर्स पेश किए हैं। इनकी मदद से यूजर्स बोलकर कई काम शुरू कर सकेंगे और AI से सिर्फ सवाल पूछने के बजाय अलग-अलग टास्क भी करवा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, वॉइस कमांड के जरिए डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करने और मैसेज का सारांश बनाने जैसे काम किए जा सकेंगे। यह सुविधा मोबाइल पर काम करने वाले यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकती है।