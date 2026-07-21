ChatGPT की हिस्सेदारी घटी

AI बाजार में बढ़ी टक्कर, ChatGPT की पकड़ हुई कमजोर, जेमिनी और क्लाउड ने बढ़ाई चुनौती

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Jul 21, 202603:10 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI का चैटबॉट ChatGPT अभी भी दुनिया में सबसे प्रमुख AI चैटबॉट बना हुआ है, लेकिन अब धीरे-धीरे बाजार में उसकी पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। सेंसर टावर की स्टेट ऑफ AI 2026 रिपोर्ट के अनुसार, मई, 2026 में ChatGPT सबसे तेजी से एक अरब मासिक सक्रिय यूजर्स तक पहुंचने वाला मोबाइल ऐप बना। हालांकि, गूगल जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे AI चैटबॉट तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं।