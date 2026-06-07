ChatGPT का इस्तेमाल अब धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है

धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स तक ले सकता है ChatGPT, नए शोध में दी चेतावनी

क्या है खबर?

ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। आस्क सिल्वर द्वारा हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि इन प्लेटफार्मों का दुरुपयोग धोखेबाजों द्वारा भी किया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि ChatGPT के खोज परिणामों में नकली वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं, जो भोले-भाले लोगों को धोखाधड़ी करने वाले खुदरा विक्रेताओं से खरीदारी करने के लिए गुमराह कर रही हैं।