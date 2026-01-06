CES 2026 में पेश किए गए रोबोटिक डॉग 'जेनी' की क्या है खासियत?

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में कई नए तरह के डिवाइस पेश किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक खास तरह के रोबोटिक डॉग ने लोगों का ध्यान बहुत आकर्षित किया है। इस रोबोटिक पपी का नाम 'जेनी' है, जिसे टॉमबॉट कंपनी ने तैयार किया है। यह न तो असली कुत्ता है और न ही फर वाला खिलौना, लेकिन यह सिर हिलाता है, पूंछ घुमाता है और इंसानी आवाज व स्पर्श पर प्रतिक्रिया देता है।

खासियत भावनात्मक सहारे के लिए बनाई गई जेनी जेनी को सिर्फ तकनीकी खिलौने के रूप में नहीं, बल्कि इमोशनल सपोर्ट साथी के रूप में डिजाइन किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह खासतौर पर डिमेंशिया और अल्जाइमर से जूझ रहे बुज़ुर्गों के लिए मददगार हो सकती है। इसके अलावा, एंग्जायटी, PTSD, ऑटिज्म से जुड़े लोग या वे लोग जो पालतू जानवर नहीं रख सकते, उनके लिए भी जेनी उपयोगी हो सकती है। इसका मकसद अकेलेपन को कम करना और भावनात्मक जुड़ाव देना है।

प्रतिक्रिया असली कुत्ते जैसा व्यवहार और प्रतिक्रिया जेनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह असली कुत्ते जैसी लगती और बर्ताव करती है। इसे लैब्राडोर पपी जैसा रूप दिया गया है और इसके कान, मुंह, पूंछ और शरीर की हरकतें काफी प्राकृतिक लगती हैं। जेनी आपकी आवाज सुन सकती है और जवाब देती है। जब कोई इसे सहलाता है, तो इसके अंदर लगे सेंसर स्पर्श को महसूस करते हैं और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। इसका व्यवहार पहले से तय पैटर्न जैसा नहीं लगता है।

सुविधा AI, ऐप और लंबी बैटरी की सुविधा जेनी ऑनबोर्ड AI और कई सेंसर की मदद से काम करती है। यह यूजर का नाम पहचान सकती है और स्मार्टफोन ऐप से दिए गए कमांड पर प्रतिक्रिया देती है। ऐप के जरिए परिवार के सदस्य इसका नाम बदल सकते हैं, कमांड सेट कर सकते हैं और एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। इसकी बैटरी पूरे दिन चल सकती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह इसे बुज़ुर्गों के लिए और भी सुविधाजनक बनाता है।

