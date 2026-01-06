CES 2026: हुंडई और बोस्टन डायनेमिक्स ने इंसानों जैसे रोबोट 'एटलस' का किया अनावरण, जानिए खासियत 

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में हुंडई और रोबोट निर्माता कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स ने ह्यूमनॉइड रोबोट एटलस का अनावरण किया है, जिसे खास तकनीकी खूबियों के साथ पेश किया गया। कंपनी ने बताया कि सालों की टेस्टिंग के बाद एटलस अब प्रोडक्शन चरण में पहुंच गया है। इसका फाइनल प्रोडक्ट वर्जन तैयार किया जा रहा है। इस रोबोट को सबसे पहले हुंडई और गूगल डीपमाइंड इस्तेमाल करेंगे, जो कंपनी के बड़े पार्टनर माने जाते हैं।

खासियत इंडस्ट्रियल कामों के लिए तैयार एंटरप्राइज रोबोट बोस्टन डायनेमिक्स के अनुसार, एटलस रोबोट का फाइनल एंटरप्राइज वर्जन कई तरह के इंडस्ट्रियल काम करने में सक्षम है। इसे लगातार और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। एटलस अपने आप काम कर सकता है, टेलीऑपरेटर के जरिए भी नियंत्रित किया जा सकता है और टैबलेट स्टीयरिंग इंटरफेस का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह रोबोट मजबूत, टिकाऊ और कठिन औद्योगिक माहौल के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

ताकत ताकत, पहुंच और तकनीकी खूबियां एटलस की तकनीकी खूबियां इसे खास बनाती हैं। इसकी पहुंच करीब 7.5 फीट तक है और यह 110 पाउंड तक वजन उठा सकता है। यह रोबोट माइनस 4 से लेकर 104 डिग्री फारेनहाइट तक के तापमान में काम कर सकता है। बोस्टन डायनेमिक्स के CEO रॉबर्ट प्लेटर ने कहा कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन रोबोट है और यह इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदलने की क्षमता रखता है।

