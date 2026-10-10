CERT-In ने वित्तीय संस्थाओं को API हमलों के बारे में दी चेतावनी, बचाव के दिए सुझाव

एडवाइजरी में कहा कि हमलावर पेमेंट गेटवे, पेमेंट एग्रीगेटर और पार्टनर बैंक के क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए इंटरनेट से जुड़े ऐप और एक्सपोज्ड API का फायदा उठा रहे हैं।

इसके बाद वे इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके सीधे किसी संगठन के फंड-ट्रांसफर API को इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐप-स्तर की सुरक्षा जांच से बचा जा सके।

ये हमले लोन बनाने, KYC सत्यापन, लोन मंजूरी, लाभार्थी सत्यापन, बैलेंस की पर्याप्तता और प्रति-ट्रांजैक्शन लिमिट से जुड़े कंट्रोल को बायपास कर सकते हैं।