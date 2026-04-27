CERT-In ने AI आधारित साइबर हमलों को लेकर दी चेतावनी, बचाव के लिए दी सलाह

खतरा AI सिस्टम कमजोरियों का लगा लेता है पता चेतावनी में जोर दिया गया है कि AI सिस्टम्स तेजी से विकसित हो रहे हैं और अब वे ऐसे कार्य कर सकते हैं, जिनके लिए पहले कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों के प्रयासों की आवश्यकता होती थी। CERT-In ने कहा कि उभरते हुए AI सिस्टम बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर कोड का विश्लेषण करके ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। हमलावर कमजोरियों के उजागर होने के तुरंत बाद उनका दुरुपयोग कर सकते हैं।

जासूसी जासूसी करने में हो रहा इस्तेमाल साइबर सुरक्षा एजेंसी ने सलाह में बताया है कि AI इंटरनेट से जुड़े API, क्लाउड सर्विसेज और एंटरप्राइज सिस्टम में जासूसी को ऑटोमेट कर सकता है। यह कमजोरियों की पहचान, क्रेडेंशियल एकत्र और नेटवर्क के भीतर हमले के रास्तों का पता लगा सकता है। CERT-In ने बताया कि हमलावर अब बहुभाषी ईमेल, मैसेज और ऑडियो या वीडियो आधारित स्कैम को भी अंजाम दे रहे हैं। इनका उपयोग यूजर्स को संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए उकसाने में किया जाता है।

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सलाह संगठनों को बचाव के लिए दी यह सलाह एजेंसी ने संगठनों को इस तरह के साइबर हमलों से बचने के लिए सिस्टम, लॉग और नेटवर्क गतिविधि की निगरानी बढ़ाकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्हें अनावश्यक सेवाओं, पोर्ट और प्रोटोकॉल को निष्क्रिय कर इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हमलों के खतरे को कम करने को कहा है। सलाह में निगरानी टूल्स को असामान्य पैटर्न- तीव्र स्कैनिंग, असामान्य एक्सेस अनुरोध और संदिग्ध स्क्रिप्ट का पता लगाने के लिए समायोजित करने की सिफारिश की गई है।

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