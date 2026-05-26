AI साइबर खतरों से बचने के लिए CERT-In ने दी गंभीर चेतावनी 

24 घंटे में सुधार और 6 घंटे में रिपोर्ट की मांग

इस मुख्य समय-सीमा के अलावा, CERT-In का सुझाव है कि आंतरिक और बाहरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को 24 घंटे के भीतर दुरुस्त किया जाए। बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए 3 दिन का समय तय किया गया है, जबकि अत्यधिक गंभीर समस्याओं को 5 दिनों के अंदर सुलझाना जरूरी है।

संगठनों को किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी 6 घंटे के भीतर देनी होगी। इसके साथ ही, एजेंसी बेहतर सुरक्षा उपायों पर भी जोर दे रही है, जिनमें लगातार निगरानी और जीरो-ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसे उपाय शामिल हैं।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि साइबर खतरों के लगातार विकसित होने के बावजूद भारत का डिजिटल स्पेस सुरक्षित बना रहे।