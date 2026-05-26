AI साइबर खतरों से बचने के लिए CERT-In ने दी गंभीर चेतावनी
भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने संगठनों को सुझाव दिया है कि वे इंटरनेट से जुड़े और बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम को प्रभावित करने वाली ज्ञात कमजोरियों को 12 घंटे के भीतर ठीक कर लें।
यह उसकी हाल ही में जारी की गई एक नई रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तेजी से बढ़ रहे साइबर खतरों जैसे फिशिंग स्कैम और AI द्वारा तेज़ी से तैयार किए जाने वाले मैलवेयर,का प्रभावी ढंग से सामना करना है।
24 घंटे में सुधार और 6 घंटे में रिपोर्ट की मांग
इस मुख्य समय-सीमा के अलावा, CERT-In का सुझाव है कि आंतरिक और बाहरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को 24 घंटे के भीतर दुरुस्त किया जाए। बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम के लिए 3 दिन का समय तय किया गया है, जबकि अत्यधिक गंभीर समस्याओं को 5 दिनों के अंदर सुलझाना जरूरी है।
संगठनों को किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी 6 घंटे के भीतर देनी होगी। इसके साथ ही, एजेंसी बेहतर सुरक्षा उपायों पर भी जोर दे रही है, जिनमें लगातार निगरानी और जीरो-ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसे उपाय शामिल हैं।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि साइबर खतरों के लगातार विकसित होने के बावजूद भारत का डिजिटल स्पेस सुरक्षित बना रहे।