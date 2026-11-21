एजेंसी ने सरकारी विभागों, कंपनियों, सेवा प्रदाताओं और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले AI आधारित हमलों की भी जानकारी दी है।

इनमें ऑटोमेटेड AI एजेंट पहले इंटरनेट से जुड़े कमजोर सिस्टम खोजते हैं और फिर उनमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई एजेंट एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे हमले तेजी से होते हैं।

CERT-In के मुताबिक, इससे साइबर अपराधियों का मैनुअल काम कम होता है और हमले की रफ्तार बढ़ जाती है।