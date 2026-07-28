प्रधानमंत्री के वीडियो विवाद के बीच केंद्र ने मेटा, एक्स, गूगल और स्नैपचैट को किया तलब

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:45 pm Jul 28, 202603:45 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मेटा के प्लेटफॉर्म फेसबुक से हटाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार की संसदीय समिति ने मेटा, एक्स, गूगल और स्नैपचैट को तलब किया है। कम्युनिकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इन कंपनियों के प्रतिनिधियों को 3 अगस्त को बैठक के लिए बुलाया है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों, नियमों के पालन और यूजर्स की निजता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी तथा कंपनियों से विस्तृत जवाब मांगा जाएगा।