I4C ने लोगों को साइबर कैफे, होटल के सार्वजनिक कंप्यूटर और दूसरे अनजान सिस्टम पर व्हाट्सऐप वेब नहीं खोलने की सलाह दी है।

साथ ही अकाउंट से बिना जानकारी के संदेश भेजे जाने या संपर्कों की ओर से असामान्य जवाब मिलने पर सतर्क रहने को कहा है। सुरक्षा के लिए कंप्यूटर और ब्राउजर को अपडेट रखें।

अनजान फाइलें डाउनलोड करने और संदिग्ध सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से भी बचें। जरूरत पड़ने पर निजी ब्राउजिंग मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है।