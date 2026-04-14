केंद्र सरकार ने टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए धोलेरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए धोलेरा में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र करीब 66 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तहत विकसित किया जाएगा। इस फैसले को भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे देश में तकनीकी विकास और निवेश को नई गति मिल सकती है।

समय 2027 तक शुरू होगा चिप प्लांट यह सेमीकंडक्टर प्लांट भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट होगा, जिसे केंद्र ने पहले ही मंजूरी दी थी। यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है और इसके 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में इसके लिए 100 एकड़ जमीन तय की गई थी, लेकिन बाद में विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन भी दी गई। इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को मजबूत आधार मिलने की संभावना बढ़ गई है।

सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा यह विशेष आर्थिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और IT सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। सरकार ने इस क्षेत्र के संचालन के लिए एक विशेष समिति भी बनाई है, जिसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इससे मंजूरी और नियमों से जुड़े काम आसान होंगे और उद्योगों को तेजी से काम शुरू करने में मदद मिलेगी।

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