सेटिंग्स का तरीका अलग-अलग फोन में अलग हो सकता है

कॉल पर सामने वाले की आवाज नहीं आती साफ? सेटिंग्स में करें ये बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:22 am Oct 02, 202609:22 am

क्या है खबर?

कॉल पर बार-बार हैलो या क्या आप मुझे सुन सकते हैं कहना पड़ता है तो स्मार्टफोन की कॉल साउंड क्वालिटी बेहतर करने के लिए सेटिंग्स बदली जा सकती हैं। एंड्रॉयड फोन में VoLTE, वाई-फाई कॉलिंग, क्लियर कॉलिंग, माइक मोड और एडाप्ट साउंड जैसे फीचर मिलते हैं। इनकी मदद से आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे सकती है और शोर भी कम हो सकता है। हालांकि, सेटिंग्स का तरीका अलग-अलग फोन में अलग हो सकता है।