एल्युमीनियम फॉइल वाई-फाई सिग्नल को बेहतर बनाने में काम आता है

एल्युमीनियम फॉइल से क्या घर में बेहतर हो सकता है वाई-फाई सिग्नल?

क्या है खबर?

धीमे वाई-फाई की समस्या से निपटने के लिए आम तौर पर लोग नया राउटर खरीदते हैं, जिस पर कई हजार रुपये का खर्चा आता है। हालांकि, आप इतना खर्चा करने से पहले एक घरेलू तरीका अपना सकते हैं, जिसमें एक ऐसी चीज का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर रसोईघरों में पहले से ही होती है। यह चीज एल्युमीनियम फॉइल है। इसकी मदद से आप वाई-फाई सिग्नल को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है।