अब से कॉलर-ID ऐप्स को टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम रिपोर्ट शेयर करनी होगी

भारत में कॉलर-ID ऐप्स को टेलीकॉम कंपनियों को देनी होगी स्पैम रिपोर्ट, ट्रूकॉलर ने किया विरोध

क्या है खबर?

भारत ने अपने स्पैम-रोधी नियमों काे सख्त बनाते हुए हुए कॉलर-ID और कॉल-मैनेजमेंट ऐप्स को भी यूजर्स की स्पैम रिपोर्ट दूरसंचार ऑपरेटर्स के साथ साझा करने के लिए बाध्य कर दिया है। अब ये ऐप्स यूजर्स को कॉल्स को स्पैम या जंक के तौर पर मार्क करने की सुविधा तब तक नहीं दे पाएंगे, जब तक कि वे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बनाए गए डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) प्लेटफॉर्म के साथ डाटा शेयर न करें।