आईफोन 17 से भी महंगा है BSNL का नया सैटेलाइट फोन, क्या है इसकी खासियत?
क्या है खबर?
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आईफोन 17 से महंगा सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1.30 लाख रुपये से अधिक रखी गई है। कंपनी का कहना है कि यह फोन उन जगहों के लिए बनाया गया है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते। यह फोन कठिन और दूरदराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करेगा और विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
खासियत
सैटेलाइट के जरिए करेगा कॉलिंग
यह फोन सामान्य स्मार्टफोन की तरह मोबाइल टावर पर निर्भर नहीं रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए वॉइस कॉलिंग की सुविधा देता है। ऐसे इलाकों में भी संपर्क बनाए रखा जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो। कंपनी ने इसमें आपातकालीन सहायता और लंबी बैटरी जैसी सुविधाएं भी दी हैं, जिससे कठिन परिस्थितियों में इसका उपयोग और अधिक आसान हो जाता है।
उपयोग
इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी
BSNL का कहना है कि यह फोन समुद्री क्षेत्रों, खनन परियोजनाओं, सीमावर्ती इलाकों, आपदा प्रभावित स्थानों और दूरस्थ अभियानों में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया है। जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करते, वहां यह सैटेलाइट के जरिए संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसी वजह से इसे विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाला संचार उपकरण माना जा रहा है।
उपलब्धता
कीमत और उपलब्धता की जानकारी
कंपनी के अनुसार, यह सैटेलाइट फोन 1.34 लाख रुपये में उपलब्ध है, जिसमें सभी लागू कर शामिल हैं। इच्छुक ग्राहक अधिक जानकारी के लिए BSNL से संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी कार्यालय जा सकते हैं। कंपनी ने अभी इसके लिए किसी कॉलिंग प्लान या सदस्यता योजना की घोषणा नहीं की है। BSNL का मानना है कि यह फोन मोबाइल नेटवर्क से बाहर भी भरोसेमंद संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।