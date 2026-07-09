आईफोन 17 से महंगा है BSNL का नया सैटेलाइट फोन

आईफोन 17 से भी महंगा है BSNL का नया सैटेलाइट फोन, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:32 pm Jul 09, 202602:32 pm

क्या है खबर?

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आईफोन 17 से महंगा सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1.30 लाख रुपये से अधिक रखी गई है। कंपनी का कहना है कि यह फोन उन जगहों के लिए बनाया गया है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते। यह फोन कठिन और दूरदराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करेगा और विशेष परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।