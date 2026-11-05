ब्लूटूथ की रफ्तार होगी 4 गुना तेज

ब्लूटूथ की रफ्तार होगी 4 गुना तेज, 2027 में आएगा यह खास फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:38 am Nov 05, 202608:38 am

क्या है खबर?

ब्लूटूथ तकनीक में कई साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्लूटूथ के मानक तय करने वाली संस्था ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप (SIG) ने हाई डाटा थ्रूपुट (HDT) नाम का नया फीचर आधिकारिक तौर पर मंजूर कर दिया है। इसे ब्लूटूथ कोर 7.0 का हिस्सा बनाया गया है। इस बदलाव से ब्लूटूथ लो एनर्जी की डाटा भेजने की क्षमता पहले के मुकाबले करीब 4 गुना बढ़ जाएगी। इसका असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों पर दिखाई देगा।