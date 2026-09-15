AI को लेकर बिल गेट्स की चेतावनी

AI को लेकर बिल गेट्स की चेतावनी, नौकरियों और साइबर सुरक्षा पर असर की जताई आशंका

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:21 pm Sep 15, 202603:21 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया की सरकारों को चेतावनी दी है। रॉयटर्स के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि सरकारें AI से होने वाले बड़े बदलावों के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इससे नौकरियों पर असर पड़ सकता है, साइबर सुरक्षा के खतरे बढ़ सकते हैं और ज्यादा AI सिस्टम नई परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। गेट्स ने कहा कि सरकारें इस तकनीक की रफ्तार से काफी पीछे हैं।