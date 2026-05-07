फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है

सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग': दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर हकीकत के करीब

क्या है खबर?

फ्रांस के कैडाराचे में स्थित अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) में विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रयोग पूरा होने के करीब पहुंचा गया है। रिएक्टर के केंद्र में स्थित विशाल चुंबक को असेंबल करने के लिए आवश्यक घटकों की अंतिम खेप प्राप्त हो चुकी है। यह चुंबक केंद्रीय सोलेनोइड है, जिसे अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में डिजाइन और विकसित किया गया है और यह विशाल प्रायोगिक स्थल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है।