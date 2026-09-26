भारत ABIS नकली आधार कार्ड की पहचान सटीकता से करता है

नकली आधार की समस्या दूर करेगा भारत ABIS, जानिए कैसे करता है काम

क्या है खबर?

सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डाटाबेस सबसे सुरक्षित सिस्टम में से एक है, लेकिन आधार कार्ड के मामले में 1.5 अरब से ज्यादा लोगों का डाटा हो तो यह अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच जाता है। इससे नकली आधार कार्ड बनने की समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के शोधकर्ताओं ने 'भारत ABIS' बनाया है। यह वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम के मुकाबले गति और सटीकता के मामले में बेहतर लगता है।