बुध सूर्य के सबसे करीब और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है

बेपीकोलंबो मिशन: वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है बुध का अध्ययन, क्या है ग्रह की विशेषता?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Sep 10, 202609:18 am

क्या है खबर?

बुध सूर्य के सबसे करीब और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसी ग्रह के रहस्यों को समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का बेपीकोलंबो मिशन भेजा गया है। लॉन्च के करीब आठ साल की यात्रा के बाद यह मिशन बुध के पास पहुंचने वाला है। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि सूर्य के बेहद करीब होने के बावजूद बुध कैसे बना। यही वजह है कि इसका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है।