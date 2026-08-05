ये मानव निर्मित वस्तुएं भी गिर चुकी हैं चंद्रमा पर

फाल्कन 9 रॉकेट से पहले ये मानव निर्मित वस्तुएं भी गिर चुकी हैं चंद्रमा पर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:53 pm Aug 05, 202606:53 pm

क्या है खबर?

स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आज (5 अगस्त) चंद्रमा से टकराया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब इंसानों की बनाई कोई वस्तु चंद्रमा पर गिरी हो। पिछले कई दशकों में अलग-अलग मिशनों के दौरान रॉकेट, प्रोब और अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा से टकराया है। इनमें कुछ दुर्घटनावश गिरे, जबकि कई मिशनों में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था। इन घटनाओं ने अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाई।