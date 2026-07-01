साइबर ठगी के इन तरीकों से जरूर रहें सतर्क

ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं? साइबर ठगी के इन तरीकों से जरूर रहें सतर्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:16 am Jul 01, 202610:16 am

क्या है खबर?

डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट ने लेनदेन को पहले से आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। जालसाज नए-नए तरीके अपनाकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। कई लोग अनजाने में अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं और ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में इन तरीकों को समझना और सतर्क रहना जरूरी है, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।