ईरान के हमलों के बाद AWS की परेशानी बढ़ी, कुछ डाटा सेंटर अब तक बंद

AWS के अनुसार, बहरीन में हुआ नुकसान कई अवेलेबिलिटी जोन तक फैल गया।

यह नुकसान कंपनी के क्षेत्रीय सिस्टम की उस क्षमता से भी अधिक था, जिसके आधार पर सेवाओं को सुरक्षित रखा जाता है। UAE में भी एक अवेलेबिलिटी जोन का डाटा और संसाधन अब तक बहाल नहीं हो सके हैं।

कंपनी ने कहा कि प्रभावित ग्राहकों को दूसरे क्षेत्रों में काम शुरू करने में सहायता दी जा रही है और बाकी इलाकों में सुधार का काम जारी है।