ईरान के हमलों के बाद AWS की परेशानी बढ़ी, कुछ डाटा सेंटर अब तक बंद
क्या है खबर?
मध्य पूर्व में हुए सैन्य हमलों का असर डिजिटल सेवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। दुनिया की बड़ी क्लाउड कंपनियों में शामिल अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) को अपनी कुछ सुविधाओं को दोबारा चालू करने में परेशानी हो रही है। कंपनी ने बताया है कि बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद उसके कुछ ढांचे युद्ध के दौरान प्रभावित हुए थे। इसके चलते कई ग्राहकों के कामकाज पर असर पड़ा है और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ा है।
नुकसान
AWS ने नुकसान को लेकर क्या कहा?
AWS के अनुसार, बहरीन में हुआ नुकसान कई अवेलेबिलिटी जोन तक फैल गया।
यह नुकसान कंपनी के क्षेत्रीय सिस्टम की उस क्षमता से भी अधिक था, जिसके आधार पर सेवाओं को सुरक्षित रखा जाता है। UAE में भी एक अवेलेबिलिटी जोन का डाटा और संसाधन अब तक बहाल नहीं हो सके हैं।
कंपनी ने कहा कि प्रभावित ग्राहकों को दूसरे क्षेत्रों में काम शुरू करने में सहायता दी जा रही है और बाकी इलाकों में सुधार का काम जारी है।
काम
ज्यादातर ग्राहकों ने दूसरे क्षेत्रों में काम शुरू किया
कंपनी ने बताया कि प्रभावित ग्राहकों में से ज्यादातर ने अपना वर्कलोड दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया है।
कुछ ग्राहकों ने बैकअप की मदद से भी सेवाएं दोबारा शुरू कर ली हैं। AWS के अनुसार, UAE में प्रभावित ढांचे को बदलने का काम चल रहा है और आने वाले महीनों में इसकी जानकारी दी जाएगी।
बहरीन को लेकर कंपनी 2027 की शुरुआत में नया अपडेट दे सकती है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में पूरी सेवा बहाली का काम बाकी है।
अन्य
हमलों में कई टेक कंपनियां बनीं निशाना
AWS की परेशानी मार्च में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुई थी।
इसके बाद ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। जुलाई में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बहरीन में AWS के डाटा ढांचे को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई।
ईरान ने ओरेकल की सुविधा पर हमले का भी दावा किया था और कई दूसरी टेक कंपनियों को धमकी दी थी।