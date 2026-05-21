AI से निजी विकास योजनाओं को ऑटोमैटिक कैसे करें?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निजी विकास योजनाएं तैयार करने के तरीके को तेजी से बदल रही है। पहले जहां लोगों को सामान्य और एक जैसी योजनाएं मिलती थीं, वहीं अब AI किसी व्यक्ति की जरूरत, कमजोरी और सीखने के तरीके को समझकर खास योजना बना सकता है। इससे विकास प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी और उपयोगी बन रही है। मैनेजर, HR टीम और कोच अब ऐसी योजनाएं तैयार कर पा रहे हैं, जो समय के साथ खुद को बदलती रहती हैं।

#1 क्लिकअप ब्रेन से तेजी से बन रही योजनाएं क्लिकअप ब्रेन जैसे AI टूल अब व्यक्तिगत विकास योजनाएं जल्दी तैयार करने में मदद कर रहे हैं। यह टूल वर्कस्पेस डाटा और पुराने कार्य रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके व्यक्ति के लिए खास लक्ष्य तय करता है। इससे योजना बनाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। हर योजना व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से तैयार होती है। यह टूल पहले से मौजूद डाटा को जोड़कर विकास प्रक्रिया को आसान और ज्यादा व्यवस्थित बनाने में मदद कर रहा है।

#2 थ्राइवस्पैरो से HR टीमों को मिल रही मदद थ्राइवस्पैरो नाम का AI टूल HR टीमों को कर्मचारियों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने में मदद कर रहा है। यह टूल परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान सुझाव देता है और उसी के आधार पर लक्ष्य तय किए जाते हैं। इससे कर्मचारियों के लक्ष्य कंपनी के उद्देश्यों के साथ आसानी से मेल खा पाते हैं। इसके जरिए समीक्षा प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित रहती है। इससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को विकास प्रक्रिया में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद बढ़ती है।

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#3 टीमों के लिए आसान योजना बनाना टास्केड एक ऐसा AI टूल है, जो टीमों के लिए विकास योजनाएं तैयार करना आसान बना रहा है। यह टूल सरल तरीके से काम करता है और कम समय में योजना बनाने में मदद करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उन टीमों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है, जो ज्यादा मैन्युअल मेहनत के बिना कर्मचारियों की तरक्की पर ध्यान देना चाहती हैं। इसकी मदद से टीम सदस्य अपने लक्ष्य बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।

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