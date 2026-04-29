ऑस्ट्रेलियाई सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेगी

ऑस्ट्रेलिया में पत्रकारों को भुगतान करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर टैक्स लगाने की योजना

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों मेटा, गूगल और टिक-टॉक पर उनकी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलने का प्रस्ताव दिया है, जिससे समाचार रिपोटर्स को भुगतान किया जा सके। सरकार ने एक मसौदा विधेयक पेश किया, जिसे वह 2 जुलाई तक संसद में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सोशल मीडिया कंपनियों को समाचार संगठनों के साथ समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करना है।