ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया में आज (9 दिसंबर) से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रतिबंध के तहत सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक-टॉक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बच्चों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लागू किया गया है।
प्रतिक्रिया
नए कानून पर जुर्माना और मिली-जुली प्रतिक्रिया
नए कानून के तहत 10 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रोकना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस फैसले पर बड़ी टेक कंपनियों और फ्री स्पीच से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई है। वहीं, माता-पिता और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े संगठनों ने सरकार के इस कदम का खुलकर समर्थन किया है।
निगरानी
दूसरे देशों की नजर और तकनीकी निगरानी
ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर अब दूसरे देश भी ध्यान दे रहे हैं और ऐसे ही नियम लाने पर विचार कर रहे हैं। शुरुआत में यह प्रतिबंध 10 प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया है, लेकिन आगे इसमें बदलाव हो सकता है। कंपनियां उम्र जांचने के लिए ऑनलाइन गतिविधि, सेल्फी और पहचान पत्र जैसे तरीकों का इस्तेमाल करेंगी। हालांकि, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने अभी इस सिस्टम पर साफ राय नहीं दी है।
असर
सोशल मीडिया कारोबार पर पड़ेगा बड़ा असर
इस प्रतिबंध से सोशल मीडिया कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। कंपनियों का कहना है कि बच्चों से उन्हें ज्यादा विज्ञापन कमाई नहीं होती, लेकिन भविष्य के यूजर्स जरूर कम हो सकते हैं। सरकार के अनुसार, बैन से पहले 8 से 15 साल के 86 प्रतिशत बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे। अब इन यूजर्स के बाहर होने से प्लेटफॉर्म पर समय बिताने की दर और संख्या दोनों घट सकती हैं।