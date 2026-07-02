सैटेलाइट की बढ़ती संख्या से खतरे में खगोलीय शोध

सैटेलाइट की बढ़ती संख्या से खतरे में खगोलीय शोध, इस अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:44 pm Jul 02, 202605:44 pm

क्या है खबर?

यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि अगर आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए, तो इससे धरती से होने वाली खगोलीय शोध पर गंभीर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 17 लाख नए सैटेलाइट लॉन्च करने की योजनाएं सामने आई हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे रात का आसमान पहले की तुलना में काफी ज्यादा चमकीला हो सकता है और कई टेलिस्कोप प्रभावित होंगे।