आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन के चार अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बेहद अनोखा और दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा। यह घटना चांद से हजारों मील ऊपर हुई, जहां चांद ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया। इस दौरान चांद एक काले गोले जैसा दिखा और पृथ्वी की रोशनी साफ नजर आई। अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अनुभव को शब्दों में बताना मुश्किल बताया और इसे बेहद अलग और शानदार कहा है।

अवधि करीब 57 मिनट तक चला पूरा ग्रहण इस मिशन के दौरान सूर्य ग्रहण करीब 57 मिनट तक चला, जो भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 06:05 से 07:02 के बीच रहा। यह समय पृथ्वी पर दिखने वाले कुछ मिनट के ग्रहण से काफी ज्यादा था। यह लंबा ग्रहण करीब छह घंटे के वैज्ञानिक अवलोकन के बाद शुरू हुआ। अंतरिक्ष यात्रियों ने लगातार इस दौरान चांद, सूरज और आसपास के अंतरिक्ष को ध्यान से देखा और जरूरी डाटा भी इकट्ठा किया।

कोरोना सूर्य का कोरोना और अंतरिक्ष के दृश्य ग्रहण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज का कोरोना साफ दिखाई दिया, जिसमें स्ट्रीमर और प्लूम जैसे पैटर्न भी नजर आए। यह वैज्ञानिकों के लिए सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को समझने में मददगार है। इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्रियों ने वीनस, मार्स, सैटर्न और मर्करी जैसे ग्रह भी देखे। उन्होंने चांद की सतह पर हल्की रोशनी, माइक्रोमीटियोरॉइड की टक्कर से चमक और अंतरिक्ष में धूल से बनने वाली रोशनी को भी दर्ज किया।

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