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अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में खेला फुटबॉल, बताया क्यों जरूरी है ऐसा ब्रेक
अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में खेला फुटबॉल

अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में खेला फुटबॉल, बताया क्यों जरूरी है ऐसा ब्रेक

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 14, 2026
04:06 pm
क्या है खबर?

भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के अंदर फुटबॉल खेलते हुए अपना वीडियो साझा किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वह गेंद के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मेनन ने बताया कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान सप्ताहांत का समय क्यों जरूरी होता है। काम से ब्रेक मिलने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आराम करने और अगले व्यस्त सप्ताह के लिए तैयार होने का मौका मिलता है।

खेल

अंतरिक्ष में अलग तरह से तैरती है गेंद

ISS में फुटबॉल खेलना धरती पर खेलने से बिल्कुल अलग है।

अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री और वहां रखी चीजें तैरती रहती हैं। यहां सामान्य फर्श नहीं है, जिस पर गेंद आसानी से लुढ़क सके। एक किक लगने के बाद गेंद किसी दूसरी दिशा में जा सकती है।

अंतरिक्ष यात्री दीवार या दूसरी सतह से धक्का लेकर आगे बढ़ते हैं। इससे साधारण खेल भी रोमांचक अनुभव बन जाता है।

राहत

खेल से मिलती है शरीर और दिमाग को राहत

अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से मांसपेशियों और हड्डियों पर असर पड़ता है।

इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। हालांकि, लगातार काम करने वाले व्यस्त शेड्यूल के बीच मनोरंजन भी अहम भूमिका निभाता है। फुटबॉल खेलने जैसी गतिविधियां उन्हें मानसिक राहत देती हैं।

इससे वे तनाव कम कर पाते हैं और अपने साथ मौजूद दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अच्छा समय बिता पाते हैं।

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यहां देखें वीडियो

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अन्य

फुटबॉल से मजबूत होता है क्रू का रिश्ता

ISS में अलग-अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहते और काम करते हैं।

सीमित जगह में लंबे मिशन के दौरान उनके लिए आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होता है। ऐसे में फुटबॉल जैसी छोटी गतिविधियां सभी को साथ लाने का काम करती हैं।

इससे अंतरिक्ष यात्रियों को बातचीत करने, मस्ती करने और एक-दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। मेनन का वीडियो अंतरिक्ष जीवन के ऐसे ही मानवीय पहलू को दिखाता है।

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