अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में खेला फुटबॉल

अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में खेला फुटबॉल, बताया क्यों जरूरी है ऐसा ब्रेक

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:06 pm Sep 14, 202604:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के अंदर फुटबॉल खेलते हुए अपना वीडियो साझा किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वह गेंद के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मेनन ने बताया कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान सप्ताहांत का समय क्यों जरूरी होता है। काम से ब्रेक मिलने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आराम करने और अगले व्यस्त सप्ताह के लिए तैयार होने का मौका मिलता है।