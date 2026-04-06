आर्टेमिस II मिशन के जरिए मानव ने अंतरिक्ष में अब तक की सबसे लंबी दूरी तय की है

चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा आर्टेमिस II, अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी की उड़ान का रिकॉर्ड

क्या है खबर?

नासा के आर्टेमिस II मिशन के तहत ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसमें मौजूद चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से 4.06 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके मानव अंतरिक्ष उड़ान का अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दूरी 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से 2,500 किलोमीटर अधिक है। आर्टेमिस II का दल 7 अप्रैल को भारतीय समयानुसार रात 12:15 बजे चंद्रमा के पास से गुजरेगा।