चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा आर्टेमिस II, अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी की उड़ान का रिकॉर्ड
क्या है खबर?
नासा के आर्टेमिस II मिशन के तहत ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसमें मौजूद चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से 4.06 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके मानव अंतरिक्ष उड़ान का अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दूरी 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से 2,500 किलोमीटर अधिक है। आर्टेमिस II का दल 7 अप्रैल को भारतीय समयानुसार रात 12:15 बजे चंद्रमा के पास से गुजरेगा।
लक्ष्य
पहली बार पहुंचेंगे चांद से भी दूर
अंतरिक्ष यान धरती पर लौटने से पहले चंद्रमा के दूर वाले हिस्से का चक्कर लगाएगा, जहां अपोलो युग के बाद से कोई भी मनुष्य नहीं पहुंचा है। पृथ्वी से अब तक किसी मनुष्य द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का वर्तमान रिकॉर्ड करीब 4 लाख किलोमीटर है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है और चंद्रमा, पृथ्वी से लगभग 3.84 लाख किलोमीटर दूर है।
वापसी
ऐसे होगी धरती पर वापसी
आर्टेमिस-II चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद एक मुक्त-वापसी पथ पर यात्रा करेगा। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की ओर वापस आ जाएगा। इसके लिए उसे अलग से इंजन चालू करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर, मिशन के मध्य में ओरियन का मुख्य प्रणोदन तंत्र पूरी तरह से विफल भी हो जाए, तब भी चालक दल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आएगा।