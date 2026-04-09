आर्टेमिस II मिशन: इसी हफ्ते पृथ्वी पर पहुंचेगे अंतरिक्ष यात्री, कब और कैसे देखें लाइव?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस II मिशन चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद अब पृथ्वी की तरफ लौट रहा है। ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार होकर चारों अंतरिक्ष यात्री इसी हफ्ते पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। यह मिशन अपने अंतिम और सबसे अहम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें अंतरिक्ष यान को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कराना होगा। दुनियाभर के लोग इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

समय कब और कैसे पृथ्वी पर पहुंचेगा अंतरिक्ष यान नासा के अनुसार, ओरियन अंतरिक्ष यान 11 अप्रैल 2026 को भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 5:37 बजे प्रशांत महासागर में उतरेगा। यह प्रक्रिया तेज गति से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के बाद पूरी होगी, जहां अंतरिक्ष यान लगभग 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। इसके बाद पैराशूट की मदद से इसकी गति कम की जाएगी और सुरक्षित स्प्लैशडाउन कराया जाएगा, जो मिशन का सबसे चुनौतीपूर्ण और अहम हिस्सा माना जा रहा है।

लाइव लाइव कैसे देखें यह ऐतिहासिक वापसी? इस मिशन की वापसी का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे लोग इसे रियल टाइम में देख सकेंगे। नासा का आधिकारिक प्रसारण 11 अप्रैल को सुबह करीब 4 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरू होगा। इसे नासा+ प्लेटफॉर्म, नासा की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। दर्शक अंतरिक्ष यान के री-एंट्री से लेकर समुद्र में उतरने तक की पूरी प्रक्रिया को लाइव देख पाएंगे और इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकेंगे।

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