आर्टेमिस II मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए

धरती पर लौटने के बाद आर्टेमिस II दल के सामने नई चुनौती, देना होगा कड़ा टेस्ट

क्या है खबर?

नासा का आर्टेमिस II दल चंद्रमा की परिक्रमा करने बाद धरती पर सफलतापूर्वक लौट आया है। अब उनके सामने एक और कड़ी चुनौती आने वाली है। वे जॉनसन स्पेस सेंटर में एक बेहद कठिन अंतरिक्ष यात्री बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगे। लैंडिंग के बाद इन यात्रियों को चिकित्सा और अनुसंधान संबंधी त्वरित जांच के लिए भेजा गया। यहां देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में कई दिनों के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उनका शरीर दोबारा कैसे प्रतिक्रिया करता है।