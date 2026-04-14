आर्टेमिस-2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के करीब से ISS क्रू को किया था कॉल

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के पास से पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के क्रू से लाइव ऑडियो कॉल पर बातचीत की थी। यह बातचीत 7 अप्रैल को हुई और बाद में इसका वीडियो भी जारी किया गया है। इतनी बड़ी दूरी के बावजूद दोनों टीमों ने एक-दूसरे से अनुभव साझा किए, जो अंतरिक्ष इतिहास में एक खास और अनोखा पल माना जा रहा है।

संवाद दूरी के बावजूद जुड़ा रहा संवाद इस कॉल के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के बीच करीब 3.7 लाख किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी बातचीत लगातार चलती रही। दोनों टीमों ने अंतरिक्ष से दिखने वाले नजारों और अपने अनुभवों पर चर्चा की। चांद के पास मौजूद क्रू ने पृथ्वी को नए नजरिए से देखने की बात कही। वहीं ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने भी बताया कि अंतरिक्ष से धरती को देखना कितना खास और भावुक करने वाला अनुभव होता है।

अनुभव अनुभव, मजाक और सीख साझा की गई बातचीत में अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने काम, ट्रेनिंग और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष में रहना कैसे अलग होता है और वहां काम करने के तरीके क्या होते हैं। इसके साथ ही, बातचीत के दौरान हल्के-फुल्के मजाक भी हुए, जिससे माहौल दोस्ताना बना रहा है। यह दिखाता है कि इतनी दूरी पर भी अंतरिक्ष यात्री एक टीम की तरह जुड़े रहते हैं और एक-दूसरे का साथ देते हैं।

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