सबसे पहले यह जांचें कि आपके गूगल अकाउंट में यूट्यूब हिस्ट्री चालू है

यूट्यूब पर बार-बार गलत वीडियो आ रहे? ऐसे सुधारें अपनी फीड

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Aug 31, 202609:36 am

क्या है खबर?

यूट्यूब पर हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, इसलिए पसंद का नया कंटेंट ढूंढने में इसके सुझाव काफी मदद करते हैं। कई बार देखने और सर्च करने की पुरानी आदतों के कारण होमपेज पर ऐसे वीडियो आने लगते हैं, जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं होती। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से यूट्यूब को दोबारा अपनी पसंद समझाई जा सकती है। इसके लिए अपनी देखने की हिस्ट्री और गतिविधियों को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है।