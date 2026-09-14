ऐपल आज जारी करेगी iOS 27

ऐपल आज जारी करेगी iOS 27, आईफोन यूजर्स ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:22 pm Sep 14, 202612:22 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल आज (14 सितंबर) से ऐपल यूजर्स के लिए अपने नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 को जारी करना शुरू करेगी। भारतीय यूजर्स के लिए यह अपडेट आज रात करीब 10:30 बजे से उपलब्ध होने की उम्मीद है। अपडेट जारी होने के बाद यूजर्स अपने ऐपल की सेटिंग्स में जाकर इसे चेक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाना होगा, जहां iOS 27 डाउनलोड और इंस्टॉल करने का विकल्प दिखाई देगा।