ऐपल के स्मार्ट ग्लासेज अबर 2027 के अंत तक लॉन्च होंगे

ऐपल 2027 के अंत तक लॉन्च करेगी स्मार्ट ग्लासेज, स्मार्टवॉच की रणनीति पर करेगी काम

क्या है खबर?

ऐपल अगले साल के अंत तक अपने स्मार्ट ग्लासेज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि उसका यह नया उत्पाद उसी सफलता की राह पर चलेगा, जिस पर उसने वर्षों पहले ऐपल वॉच को लॉन्च किया था। आईफोन निर्माता ने पहले कोडनेम N50 वाले स्मार्ट ग्लासेज को 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन परियोजना में देरी हुई है और नई रिपोर्ट के अनुसार, अब 2027 तक आ सकते हैं।